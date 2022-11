Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221108-1: Fahndung nach flüchtigen Einbrechern

Wesseling (ots)

Schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!"

Am Montagabend (7. November) haben zwei bislang unbekannte Männer versucht in ein Einfamilienhaus in Wesseling einzubrechen. Beim Erblicken eines Hausbewohners (35) flüchteten die Männer über das Nachbargrundstück. Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Verdächtigen auf.

Gegen 19 Uhr meldete der Geschädigte den Einbruchsversuch in sein Haus an der Straße "An der Elsmaar". Er gab an, auf dem Sofa geschlafen zu haben und durch verdächtige Geräusche auf der Terrasse geweckt worden zu sein. Er habe die Tür zum Garten geöffnet und dort zwei etwa 190 Zentimeter große, dunkel gekleidet Männer wahrgenommen. Beide Verdächtigen sollen umgehend über einen Zaun auf das Nachbargrundstück geflüchtet sein. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Die dunkle Jahreszeit machen sich Einbrecher gerne zu Nutze. Um Einbrüchen vorzubeugen rät die Polizei Rhein-Erft-Kreis im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!" aufmerksam in der Nachbarschaft zu sein und im Verdachtsfall die "110" zu wählen. Auch sicherheitstechnische Einrichtungen können Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung einen guten Schutz bieten. Über konkrete Schutzmaßnahmen informieren Sie kostenlos unsere Beraterinnen und Berater der Kriminalprävention. Sie erreichen sie unter der Rufnummer 02233 52-4848 oder per E-Mail an K.Kriminalpraevention.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de. (hw)

