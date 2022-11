Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221107-2: Polizei fahndet nach Autodieben - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Experten der Kriminalprävention raten sämtliche Schlüssel abseits von Hauseingangstüren oder Fenstern zu lagern.

Kriminalbeamte des Rhein-Erft-Kreises haben nach zwei Autodiebstählen in Wesseling und Bergheim die Ermittlungen aufgenommen. In beiden Fällen sollen Täter in die Wohnräume der Geschädigten eingebrochen sein, den Autoschlüssel gestohlen und damit das Fahrzeug entwendet haben. Hinweise zu den Verdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen brachen zwei Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (6. November) gegen 5 Uhr in das Haus an der Römerstraße in Bergheim ein. Die etwa 20 bis 25-jährigen Täter sollen dann den Fahrzeugschlüssel eines weißen Mercedes entwendet haben. Beide Männer sollen zur Tatzeit hellblaue medizinische Masken getragen haben. Einer der Verdächtigen sei komplett dunkel gekleidet gewesen und habe eine Kappe getragen. Sein Komplize sei mit einer weiße Hose und einer weiße Jacke mit dunkelblauen Ärmeln bekleidet gewesen. Kölner Polizisten stellten das entwendete Fahrzeug mittlerweile sicher. Die Fahndung nach den Tatverdächtigen läuft derweil weiter.

In Wesseling sollen Unbekannte den Audi eines 55-jährigen Mannes in der Nacht zum Freitag (5. November) aus dessen Einfahrt an der Mertener Straße entwendet haben. Auch hier berichtete der Geschädigte, dass ein Fahrzeugschlüssel gestohlen worden sei. (hw)

