POL-REK: 221104-5: Polizei stellt E-Scooter-Dieb

Bergheim (ots)

Nach einem Diebstahl eines festgeschlossenen E-Scooters auf dem Hubertusmarkt in Bergheim konnte der jugendliche Täter durch aufmerksame Polizeibeamte festgenommen werden. Diese leiteten ein Strafverfahren gegen den 17-Jährigen ein. Eingesetzte Polizeibeamte auf dem Hubertusmarkt haben zunächst eine Strafanzeige zu einem gemeldeten Diebstahl eines E-Scooters aufgenommen. Im Anschluss fiel ihnen eine männliche Person auf, welche gerade einen E-Scooter zusammenklappen wollte. Als diese überprüft werden sollte, ließ sie den Roller fallen und flüchtete vor der Polizei. Durch weitere Polizisten konnte der Dieb in der näheren Umgebung aufgegriffen und festgenommen werden. Er hatte bei seiner Flucht versucht, sich auf der Toilette einer nahegelegenen Schule zu verstecken. Die Beamten konnten Aufbruchsutensilien und ein Messer bei ihm sicherstellen. Der Jugendliche wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahl verantworten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der E-Scooter konnte durch die Polizei an den Eigentümer zurückgegeben werden. (md)

