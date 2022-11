POL-REK: 221109-1: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wesseling (ots) - Schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!" Am Montagabend (7. November) haben zwei bislang unbekannte Männer versucht in ein Einfamilienhaus in Wesseling einzubrechen. Beim Erblicken eines Hausbewohners (35) flüchteten die Männer über das Nachbargrundstück. Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Verdächtigen auf. Gegen 19 Uhr meldete der Geschädigte den Einbruchsversuch in sein Haus an ...

