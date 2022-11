Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221109-3: Einbrecher entwendeten Audi - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Die Experten der Kriminalprävention raten sämtliche Schlüssel abseits von Hauseingangstüren oder Fenstern zu lagern!

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Tätern, die in der Nacht zu Mittwoch (9. November) in ein Haus in Erftstadt eingebrochen sind. Die Unbekannten sollen den Schlüssel eines hochwertigen Audis gestohlen und das Fahrzeug entwendetet haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen brachen die Täter gegen 1.30 Uhr die Eingangstüre des Hauses an der Ackerstraße auf. Von einem Schlüsselbrett sollen die Unbekannten dann mehrere Schlüssel, darunter der Schlüssel des R4, entwendet haben. Im Anschluss haben die Einbrecher das Auto geöffnet und seien von der Hauseinfahrt über die Ackerstraße davon gefahren.

Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Die zuständigen Kriminalbeamten haben die Ermittlungen umgehend aufgenommen.

Die dunkle Jahreszeit machen sich Einbrecher gerne zu Nutze. Um Einbrüchen vorzubeugen rät die Polizei Rhein-Erft-Kreis im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!" aufmerksam in der Nachbarschaft zu sein und im Verdachtsfall die "110" zu wählen. Auch sicherheitstechnische Einrichtungen können Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung einen guten Schutz bieten. Über konkrete Schutzmaßnahmen informieren Sie kostenlos unsere Beraterinnen und Berater der Kriminalprävention. Sie erreichen sie unter der Rufnummer 02233 52-4848 oder per E-Mail an K.Kriminalpraevention.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de (sc)

