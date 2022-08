Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Schwer und leicht verletzt

Am Montag schob bei Dornstadt ein Opel ein anderes Autos in eine Kreuzung.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr fuhr eine 79-Jährige mit ihrem Opel auf der B10 in Richtung Amstetten. Als sie auf der Tomerdinger Kreuzung weiter geradeaus fahren wollte, übersah sie wohl das Auto eines 71-Jähriger der dort an der roten Ampel warten musste. Vermutlich ungebremst fuhr die Frau mit dem Opel in den Hyundai hinein und schob diesen mehrere Meter in die Kreuzung. Dadurch erlitt sie schwere und die Beifahrerin des 71-Jährigen leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte die Verursacherin in eine Klinik. Die 63-Jährige aus dem Hyundai gab an, selbst einen Arzt aufsuchen zu wollen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 13.000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

+++++++ 1570236

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell