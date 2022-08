Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Ehrlicher Finder

Ein 15-Jähriger gab am Montag in Laichingen das gefundene Bargeld ab.

Ein Jugendlicher fand mit seiner jüngeren Schwester neben einer Bushaltestelle in der Geislinger Straße einen dreistelligen Bargeld-Betrag. Er ermittelte zunächst selbst in einem angrenzenden Verkaufsmarkt, ob dort der Besitzer anzutreffen sei oder ob man die Videoaufnahmen nach diesem auswerten könne. Nachdem dies nicht zum Erfolg führte, machte er sich auf den Weg zur Polizei in Laichingen und gab das gesamte Geld ab. Auf einen Finderlohn verzichte er, so der 15-Jährige. Die Beamten führten das Geld nun dem Fundamt zu.

Die Polizei lobt das ehrliche Verhalten des 15-Jährigen ausdrücklich und bedankt sich bei dem Jugendlichen für sein verantwortungsvolles und reifes Handeln.

