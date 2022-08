Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Frau übergießt Mann mit heißem Wasser

Am Montag flog ein Hubschrauber einen Mann in Bad Buchau in eine Klinik.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr kam eine 27-Jährige wohl zu einem Mann nach Bad Buchau. In dessen Wohnung schüttete sie ihm kochend heißes Wasser über den Rücken, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Den Grund hierfür blieb sie wohl schuldig. Der Mann kühlte seine Wunden mit einem Gartenschlauch bis ihn ein Hubschrauber schwer verletzt in eine Spezialklinik flog. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren am Tatort. Die Beamten belehrten die 27-Jährige. Sie blieb auf freiem Fuß.

