Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221110-2: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - Krankenhaus

Bergheim (ots)

L 122 für mehrere Stunden gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim sind am Mittwochnachmittag (9. November) ein Mann (56) schwer verletzt und zwei weitere Personen (7, 58) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die beiden Männer und das Kind in Krankenhäuser. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Laut ersten Erkenntnissen waren der 58-Jährige und sein 7-jähriger Mitfahrer gegen 16.20 Uhr mit einem Kleinbus auf der Landesstraße (L) 122 in Fahrtrichtung Sindorf unterwegs. Zeitgleich soll ein Autofahrer auf der Gegenfahrbahn mit seinem Skoda in Richtung Bergheim unterwegs gewesen sein. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 56-Jährige mit seinem Fabia auf die Fahrbahn des entgegenkommenden Kleinbusses. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Kräfte der Feuerwehr befreiten den Skodafahrer aus seinem beschädigten Fahrzeug. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten. Polizisten sperrten die Unfallstelle ab und nahmen den Verkehrsunfall auf. Zwecks Eigentumssicherung stellten die Beamten den Fabia sicher. Ein Transportunternehmen schleppte den Opel Vivaro ab. Ein Spezialunternehmen reinigte die Straße am Unfallort. Im Anschluss gaben die Beamten die L 122 gegen 20.45 Uhr wieder frei. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell