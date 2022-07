Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: erneute Trunkenheitsfahrten - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Leimbach und Wallendorf (ots)

Erneut kam es im Dienstgebiet der PI Bitburg zu entdeckten Trunkenheitsfahrten. In einem Fall wurde eine Person verletzt.

Am Donnerstag, den 28.07.2022 gegen 20:30 Uhr, wurde ein 29-jähriger Mann in Wallendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Personenkontrolle konnten Anhaltspunkte festgestellt werden, die auf einen zeitnahen Drogenkonsum hindeuten. Der Fahrzeugführer räumte daraufhin den Konsum von Cannabis ein. Ein Drogenschnelltest reagierte entsprechend positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Im Rahmen der Personen- und Fahrzeugdurchsuchung konnte darüber hinaus in der Innenseite der Fahrertür ein zugriffsbereiter Schlagstock aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 23:00 Uhr ereignete sich auf der L10 bei Leimbach ein Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin ohne Kontaktaufnahme mit dem Unfallgegner von der Unfallstelle. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte das verunfallte Fahrzeug durch eine Streifenwagenbesatzung der PI Bitburg auf einem Parkplatz an der K58/K59 festgestellt werden. Ein Verantwortlicher konnte zunächst nicht angetroffen werden. Erst nach Fortführung der Fahndungsmaßnahmen konnte in Neuerburg ein 43-jähriger Mann fußläufig angetroffen werden. Nach Kontrolle der Person konnte festgestellt werden, dass es sich dabei um den Fahrer des Fahrzeuges handeln dürfte. Der Mann war stark alkoholisiert und wies leichte Verletzungen auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.

Die Polizei Bitburg weist erneut auf die Gefahren durch Alkohol und Betäubungsmittel im Straßenverkehr hin. Sie wird auch zukünftig flächendeckend und engmaschig Verkehrskontrollen zur Verhinderung und Verfolgung von Trunkenheitsfahrten durchführen und den Kontrolldruck erhöhen. Ihr Ziel ist es, nachhaltig eine Verhaltensveränderung bei Teilen der Bevölkerung herbeizuführen.

