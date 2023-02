Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Guntersblum (ots)

Zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle kam es am vergangenen Freitag im Rheinhessischen Guntersblum. Zwei bislang unbekannte männliche Täter betraten gegen 21:45 Uhr die Räumlichkeiten der Tankstelle. Einer der Räuber bedrohte die 23-Jährige Angestellte mit einer Pistole und forderte die Einnahmen. Nachdem die Räuber sämtliche Einnahmen an sich genommen hatten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung der Ortslage Guntersblum. Trotz einer groß angelegten Fahndung konnten die Täter nicht mehr gefasst werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- ca. 180cm groß - schlank / drahtig - Maskiert - dunkle Jacke - Kapuze auf dem Kopf - Jogginghose - schwarze Sneaker

Täter 2:

- ca. 180cm groß - schlank / drahtig - Maskiert - hellgrüner Hoody (Kapuzenpullover) - Jogginghose - schwarze Sneaker

Auffällig könnte zudem ein sogenanntes Münzzählbrett sein, was die Täter samt Geldmünzen gestohlen haben. Es handelt sich um eine Sortierhilfe für Münzgeld, die die Täter möglicherweise auf der Flucht weggeworfen haben könnten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Oppenheim unter der Rufnummer 06133/933-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pioppenheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell