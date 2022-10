Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Bremsmanöver gestürzt und verletzt.

Bad Münstereifel-Iversheim (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 beabsichtigte eine 66jährige Radlerin aus Euskirchen am Buschhöhlenweg in Iversheim anzuhalten. Sie betätigte die Vorderbremse, wobei das Vorderrad plötzlich blockierte. Dies führte zu ihrem Sturz, bei dem sie leichte Verletzungen an einer Hand und einem Knie erlitt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Es entstand geringer Sachschaden an dem Fahrrad.

