POL-EN: Schwelm- Unbekannte brechen in Geschäft ein

Gevelsberg (ots) - Im Laufe des Tages brachen Unbekannte am 02.01. in eine Wohnung an der Clemens-Bertram-Straße und im Sunderholzer Weg ein. In beiden Fällen schlugen die Täter jeweils die Scheiben der Terrassentüren ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten in beiden Wohnungen. Sie erlangten Schmuck, ein Notebook sowie den Ersatzschlüssel für einen Seat als Beute. Hinweise ...

