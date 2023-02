Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm: Versuchte Einbrüche in Einfamilienhäuser - Täter gehen leer aus

Nieder-Olm (ots)

Nachdem eine 35-jährige Nieder-Olmerin ihr Zuhause am 10.02.2023 mittags verlassen hatte, bemerkte Sie nach ihrer Rückkehr deutliche Hebelspuren an der Terrasse ihres Einfamilienhauses. Über die dort angebrachte Überwachungskamera, konnte die 35-Jährige die Tat nachträglich in den Aufnahmen beobachten. Zu sehen sind darauf drei vollständig vermummte Personen, die gemeinsam versucht in das Einfamilienhaus einzubrechen. Aufgrund des gut installierten Sicherheitssystems der Terrassentür, scheiterten die Täter jedoch. Es blieb demnach lediglich beim Einbruchsversuch. Erfolgreich hingegen waren die wahrscheinlich gleichen Täter in der unmittelbaren Nachbarschaft. Die 65-Jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses meldete der Polizei am Nachmittag des 11.02.2023, dass bei ihr eingebrochen wurde. Die Türen seien beim Verlassen alle verschlossen gewesen. Beim Eintreffen fand sie die Terrassentür im 1. OG allerdings geöffnet mit deutlichen Hebelspuren vor. Die unbekannten Täter nutzten eine im Garten stehende Leiter, um auf die Terrasse des Hauses zu gelangen. Da am und im Einfamilienhaus aktuell jedoch Renovierungsarbeiten stattfinden, befanden sich darin zum Zeitpunkt der Tat keine Wertgegenstände. Nach dem Durchwühlen von Schubladen und Schränken, verließen die unbekannten Täter das Haus ohne Beute wieder über die Terrasse.

