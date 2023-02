Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Geldautomatensprengung im Globus Markt

Mainz - Gensingen (ots)

Um 04:07 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter am Samstagmorgen einen Geldautomaten unmittelbar im Eingangsbereich des Globus Marktes in Gensingen. Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter, überregionaler Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften zunächst entkommen. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an. Der Geldautomat und der Eingangsbereich werden derzeit (Stand 08:00 Uhr) von Spezialisten, sogenannten Entschärfern des Landeskriminalamtes untersucht und abgesucht um Gefahren in diesem Bereich vollständig auszuschließen. Der Markt ist aus diesem Grund noch nicht von der Polizei für den normalen Kundenbetrieb freigegeben und weiträumig abgesperrt. Der Baumarkt, das Getränkecenter sowie die Tankstelle haben ihren regulären Betrieb aufgenommen. Das Fachkommissariat K 15 des Polizeipräsidiums Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Freigabe zur Aufnahme des regulären Geschäftsbetriebes wird durch die Polizei mit einer Pressemeldung und auf Twitter bekannt gegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell