POL-GM: Tatverdächtige flüchten nach Lautsprecheransage

Hückeswagen (ots)

Vermutlich Metall stehlen wollten zwei Unbekannte, die am Sonntagabend (20. November) auf das Betriebsgelände einer Recycling-Firma in Hückeswagen-Wiehagen eingedrungen sind. Die beiden Tatverdächtigen hatten zunächst einen Zaun der Firma an der Industriestraße überklettert und schienen im Bereich der dort gelagerten Materialien nach Beute zu suchen. Dabei wurden Sie gegen 22.15 Uhr von der Videoüberwachung einer Sicherheitsfirma erfasst, die die beiden Tatverdächtigen über eine Lautsprecheranlage ansprach. Diese flüchteten daraufhin umgehend. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

