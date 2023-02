Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt - Kellerabteile in mehreren Häusern aufgebrochen

Mainz (ots)

Zu mehreren Diebstählen aus Kellerabteilen kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in zwei Mehrfamilienhäusern der Martin-Luther-Straße in der Mainzer Oberstadt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich nach aktuellem Ermittlungsstand durch aufbrechen der Vorhängeschlösser Zutritt zu insgesamt 12 Kellerabteilen in zwei benachbarten Mehrfamilienhäusern. Sie durchsuchten und durchwühlten die Abteile nach Wertgegenständen. Bislang ist bekannt, dass mehrere Werkzeuge und ein Fahrrad entwendet wurden. Die Mainzer Polizei konnte vor Ort erste Spuren sichern und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell