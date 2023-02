Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim - Geschwindigkeitskontrollen auf der L425

Mainz (ots)

Nachdem es auf der Ludwig-Erhard-Straße / L425 im Mainzer Stadtteil Hechtsheim am Dienstag zu mehreren Unfällen gekommen ist, wurden am Mittwochvormittag gezielt Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen in diesem Bereich durchgeführt. Mehr als die Hälfte der kontrollierten Fahrer waren zu schnell.

In der Zeit von 09:30-12:30 Uhr wurden 34 Fahrzeuge an der L425 kontrolliert. 18 davon überschritten die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80kmh. Der "Spitzenreiter" des Tages befuhr die L425 mit 118kmh und war somit 38kmh zu schnell. Ihn erwartet nun neben einem empfindlichen Bußgeld auch ein Fahrverbot. Neben den Verstößen gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung wurden drei Verkehrsteilnehmer festgestellt, die verbotswidrig überholten. Darüber hinaus wurden an vier Fahrzeugen technische Mängel festgestellt, die nun von den jeweiligen Fahrzeughaltern behoben werden müssen. Die Geschwindigkeitskontrollen auf der L425 werden aufgrund der Unfälle in dem Bereich auch in Zukunft fortgeführt werden.

