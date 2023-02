Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeiliche Suchaktion nach Messerangriff - Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Mittwochnachmittag vergangener Woche (01.02.2023) gegen 16:40 Uhr zu einem massiven Übergriff am Ingelheimer Bahnhof. Ein 38-jähriger Mann wurde von einer Personengruppe männlicher Jugendlicher zusammengeschlagen und am Boden liegend getreten. Neben einer Vielzahl von Verletzungen am gesamten Körper des 38-Jährigen, wurden dem Mann Stichverletzungen im Rückenbereich zugefügt. Die Gruppe der Angreifer flüchtete nach der Tat zu Fuß. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz hat das Fachkommissariat für Kapitaldelikte der Mainzer Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen wird am heutigen Tage der Bereich des Radweges entlang der Selz von Polizeikräften abgesucht werden. Zur Suche nach Beweismitteln werden auch Polizeitaucher der Technischen Einsatzeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz Logistik und Technik eingesetzt.

Die Mainzer Kriminalpolizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung:

- Wer hat am 01.02.2023 gegen 16:40 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Ingelheimer Bahnhofs, der Innenstadt oder entlang des Radwegs nahe der Selz gemacht?

- Wurden am Mittwochnachmittag ohne Bezug zur Tat, zufällige Fotos oder Videos im Bereich des Ingelheimer Bahnhofs gefertigt?

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06131/65-3633 oder in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

