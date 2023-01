POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

Gerolstein (ots) - Am 31.12.2022 gegen 12:50 Uhr fand ein aufmerksamer Zeuge Jagdmunition auf einem freizugängigen Hochsitz an einem Wanderweg zwischen Gerolstein und Gerolstein-Gees. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Munition wurde durch die ermittelnden Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/962630 Fax: 06592/962650 Folgen Sie uns auf ...

mehr