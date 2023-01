POL-PDWIL: Diebstahl eines Kennzeichens

Schalkenmehren (ots) - Im Zeitraum 31.12.2022 bis 01.01.2023 beschädigten bisher unbekannte Täter durch Reifenstechen drei Reifen eines im Bereich der Maarstraße in Schalkenmehren abgestellten Personenkraftwagens. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 ...

mehr