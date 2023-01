POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug durch Reifenstechen

Steiningen (ots) - Am 01.01.2023 befuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen die BAB 48 von Koblenz in Tier. Hier kam er infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und überschlug sich im Straßengraben. Sowohl er, als auch seine Beifahrerin wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun ...

