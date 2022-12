POL-DO: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Straße

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1333 Mit einem Messer verletzte ein 40-jähriger Mann am Samstag (3.12.2022, 22.55 Uhr) seine 35-jährige Ehefrau in einem Haus an der Mendener Straße in Wickede an der Ruhr. Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 11 des Polizeipräsidiums Dortmund. Der Rettungsdienst versorgte die schwer verletzte Frau am Tatort und lieferte sie ...

