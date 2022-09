Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Renault prallt gegen Skoda - Aufmerksamer Zeuge informiert Polizei

Spenge (ots)

(jd) Ein Aufmerksamer Zeuge informierte am Sonntag (11.9.) die Polizei, nachdem er eine Verkehrsunfallflucht beobachtet hatte. Der Mann sah gegen 20.18 Uhr zufällig, dass ein bis dahin unbekannter Mann seinen Renault in einer Parklücke an der Langen Straße abstellte. Etwa zwei bis drei Meter vor dem Renault parkte ein Skoda. Der Zeuge hörte auf plötzlich einen Knall und sah, dass der Renault gegen das Heck des Skoda geprallt ist. Der Mann, der nur wenige Momente zuvor sein Auto verlassen hatte, kehrte zurück, stieg in den Renault und fuhr davon. Da der Zeuge den hinzugerufenen Beamten das abgelesene Kennzeichen des Renaults mitteilen konnte, suchten die Beamten die Halteranschrift auf. Dort trafen sie auf den beschriebenen Fahrer. Es handelt sich bei ihm um einen 80-jährigen Mann aus Spenge, der sich nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten muss. Der Sachschaden liegt bei rund 1600 Euro.

