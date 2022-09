Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub in Testzentrum - Unbekannter entwendet Bargeld

Bünde (ots)

(jd) Der 18-jährige Mitarbeiter eines Corona-Testzentrums an der Eschstraße bemerkte am Samstag (10.9.), um 19.32 Uhr, dass sich eine Person dem Empfangstresen näherte: Ein bisher unbekannter, etwa 165 bis 170cm großer Mann trat auf den Mitarbeiter zu und wies ihn an, sich vom Tresen zu entfernen. Da der etwa 30 Jahre alte Unbekannte ein Messer bei sich trug, trat der 18-Jährige zur Seite, sodass der unbekannte Täter an den Empfangstresen ging und von dort einen Behälter mit Bargeld an sich nahm. Der Unbekannte flüchtete dann zu Fuß aus einem Ausgang des Gebäudes, der zur Elysiumstraße bzw. dem Parkplatz der Laurentiuskirche führt. Der Unbekannte trug schwarze Handschuhe, schwarze Schuhe, eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpullover, den er weit ins Gesicht gezogen trug. Hinzu kommt ein schwarzer Mund-Nasenschutz. In dem entwendeten Behälter befand sich ein dreistelliger Betrag Bargeld. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten verlief negativ. Die Polizei bittet daher Zeugen, die am Samstag in der Bünder Innenstadt etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

