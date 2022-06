Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Arbeitsbekleidung gestohlen

Bremerhaven (ots)

In gleich zwei Fällen hatten es derzeit noch unbekannte Täter im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf auf eher ungewöhnliche Beute abgesehen.

Am gestrigen Montag, 13. Juni, erschien ein 53-jähriger Mann am Polizeirevier und zeigte einen Diebstahl an. Zwischen dem 7. und 12. Juni war seine Arbeitshose aus dem Wäschekeller eines Mehrparteienhauses an der Bahnhofstraße gestohlen worden. Zu einem gleichgelagerten Fall in unmittelbarer Nachbarschaft kam es in der Nacht zum vergangenen Donnerstag, 9. Juni. Hier wurden auf der Terrasse abgestellte Arbeitsschuhe von den Dieben erbeutet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0471/953-3321 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell