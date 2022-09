Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rollerfahrer ohne Licht und Helm unterwegs - Fahrer stürzt und verletzt sich

Herford (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Beamten der Kreispolizeibehörde Herford am Samstag (10.9.), um 00.25 Uhr in der Bruchstraße einen Rollerfahrer: Dieser fuhr ohne Helm und ohne eingeschaltetes Licht. An dem Roller befand sich kein Kennzeichen. Anhaltesignale des Streifenwagens wurden von dem bis dahin unbekannten Fahrer ignoriert. Stattdessen fuhr dieser über einen für Autos nicht passierbaren Fußgängerbereich an der Werrestraße. Die weitere Fahndung verlief negativ.

Gegen 1.45 Uhr kann es im Verlauf der Nacht zu einem Verkehrsunfall mit einem Rollerfahrer an der Berliner Straße: Zeugen gaben gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten an, dass dieser ohne Helm auf der Berliner Straße aus Richtung Berger Tor fuhr und beabsichtigte, in die Lübberstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang verlor der Mann dann augenscheinlich die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und prallte gegen den Bordstein der dortigen Fahrstreifentrennung. Durch diesen Zusammenprall stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 23-jährigen Herforder, der den Beamten schon um 0.25 Uhr aufgefallen war. Da der Mann Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, dieser verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Da die Fahrgestellnummer des KKR offensichtlich unkenntlich gemacht wurde, sind die Eigentumsverhältnisse des Rollers aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der 23-Jährige ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell