Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden mehrere Kochfelder - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gestern (12.9.) bemerkte die Mitarbeiterin eines Küchenstudios an der Engerstraße gegen 7.30 Uhr, dass die Tür zum Lager geöffnet war. Unbekannte hatten sich augenscheinlich Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Aus dem Inneren entwendeten sie insgesamt vier Marken-Kochfelder im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf die Zeit zwischen Samstag, 14.00 Uhr und die Morgenstunden am gestrigen Montag. Die Polizei bittet daher Zeugen, die in der Engerstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell