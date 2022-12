Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunder Polizei ermittelt nach einer Tat in Wickede an der Ruhr

Dortmund (ots)

Mit einem Messer verletzte ein 40-jähriger Mann am Samstag (3.12.2022, 22.55 Uhr) seine 35-jährige Ehefrau in einem Haus an der Mendener Straße in Wickede an der Ruhr. Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 11 des Polizeipräsidiums Dortmund.

Der Rettungsdienst versorgte die schwer verletzte Frau am Tatort und lieferte sie in ein Krankenhaus ein, wo sie operiert wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Zu den Hintergründen der Tat sind derzeit keine weiteren Angaben möglich. Der Tatverdächtige soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

