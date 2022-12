Polizei Dortmund

POL-DO: Medizinischer Notfall: BMW fährt in einen Supermarkt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1332

Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor ein 53-jähriger Dortmunder am Samstag (3.12.2022) um 21.41 Uhr in Dortmund-Aplerbeck die Kontrolle über seinen BMW und fuhr im Kreuzungsbereich Schüruferstraße / Wittbräucker Straße in ein Geschäft.

Der BMW durchbrach eine Glastür und beschädigte dabei die Fassade, Wände sowie die Ladeneinrichtung (Theke, Regale). Das Auto kam nach etwa 50 Metern an einer Wand zum Stehen. Eine Supermarkt-Angestellte und ein weiterer Zeuge befreiten den Mann aus dem BMW und stellten den Motor aus.

Das Supermarkt-Personal handelte insgesamt sehr umsichtig und betreute verängstigte Kundinnen und Kunden. Die Angestellten räumten das Geschäft schließlich. Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer eine leichte Schnittverletzung.

Weitere Verletzte gibt es nicht. Der Aplerbecker Ortskern und das Geschäft waren zur Unfallzeit nur mäßig besucht.

Den Sachschaden am Pkw schätzt die Polizei auf 25.000 Euro, den Schaden an Gebäude und Ladeneinrichtung auf mindestens 50.000 Euro.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Dortmunders und informiert das Straßenverkehrsamt über den Unfall.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell