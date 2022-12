Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Schwerer Unfall auf der A 1 - zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1330

Wie unter der Lfd. Nr.: 1329 berichtet, ereignete sich am frühen Freitagabend (2. Dezember) ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 1 in Fahrtrichtung Bremen. Die Richtungsfahrbahn ist nach wie vor voll gesperrt. Der Verkehr wird ab- und umgeleitet.

Laut erster Erkenntnisse sind insgesamt zwei Pkw und Lkw an dem Unfall beteiligt. Zwei Personen wurden in ihrem Fahrzeug, das unter einen Sattelauflieger geschoben wurde, eingeklemmt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Drei weitere Unfallbeteiligte wurden mindestens leicht verletzt.

Die Unfallaufnahme dauert an.

Weiterhin werden ortskundige Verkehrsteilnehmer gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

