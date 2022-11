Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 29.11.2022

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer

Am 28.11.2022, gegen 12:00 Uhr, wurde der Polizei ein Brand eines Laubhaufens in der Straße "Am Oberen Pandelbach" in Münchehof gemeldet. Durch die eingesetzte Funkwagenbesatzung konnte der Sachverhalt bestätigt und der Brand mittels eines mitgeführten Handfeuerlöschers gelöscht werden. Da sich der brennende Laubhaufen in unmittelbarer Nähe zu einem Straßenbaum befand, wurde die Rinde des Baumes durch das Feuer teilweise beschädigt. An dem Straßenbaum entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 200 Euro. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine bisher unbekannte Person den Laubhaufen entzündete. Zeugen die Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts geben können werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

