POL-E: Essen: Frau mit offenem Haftbefehl randaliert vor Kinderklinik

Essen (ots) - Update: Die vermisste 12-Jährige ist wieder da! Eine Passantin war in Bochum auf das Mädchen aufmerksam geworden. Ihr geht es gut und wir können die Fahndung somit zurücknehmen. Erstmeldung (05.08.2022, 19 Uhr): Vermisst! Wir suchen aktuell eine 12-Jährige! Heute Morgen war das Mädchen aus Mönchengladbach mit ihrem Vater am Hauptbahnhof unterwegs. In der U-Bahn-Station lief sie unvermittelt los und ...

