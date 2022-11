POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Bepflanzung im Außenbereich einer Gaststätte beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Konstanz (ots) - Unbekannte haben in der Halloween-Nacht ein Gebäude im Höhenweg mit Eiern beworfen. Dadurch entstand an der Fassade des Wohnhauses ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen. Rückfragen bitte an: Katrin Rosenthal Polizeipräsidium Konstanz Pressestelle ...

