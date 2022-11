POL-KN: (Konstanz) Unbekannter zersticht Reifen an weißem Golf Plus

Konstanz (ots) - Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die sich am Freitagabend, gegen 18:50 Uhr, auf der Allmannsdorfer Straße ereignet hat. Eine 25-jährige Radfahrerin war auf dem rechtsseitigen Radwegweg der Allmannsdorfer in Richtung Zähringerplatz unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur Beyerlestraße kam der Radlerin eine Frau in einem ...

mehr