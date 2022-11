POL-KN: (Konstanz) Unbekannter schlägt Mann - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots) - Am Samstag kam es gegen 12.30 Uhr im Bereich der Hochbrücktorstraße in Höhe einer Drogerie zu einem Streifvorgang an einem geparkten Fahrzeug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer an einem geparkten Ford Fiesta der linke Außenspiegel abgefahren. Der ...

