Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, A98, LKr. Konstanz) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - rund 35.000 Euro Blechschaden

Orsingen-NEnzingen, A98 (ots)

Insgesamt rund 35.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls, der am Samstagnachmittag auf der Autobahn 98 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Stockach-West passiert ist. Eine 48-jährige Opel Caros-Fahrerin war auf der A98 in Richtung Stockach unterwegs. Auf Höhe Orsingen-Nenzingen wechselte die Frau von der linken auf die rechte Fahrspur um ein vor ihr fahrendes Auto zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem bereits auf der linken Spur fahrenden VW Golf eine 57 Jahre alten Mannes. Verletzt wurde niemand. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, den Schaden am Opel schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro. Um den nicht mehr fahrbereiten Corsa kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell