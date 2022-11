Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Trickdiebstahl in Juweliergeschäft - Pärchen in Haft

Konstanz (ots)

Auf eine hochwertige Armbanduhr haben es Trickdiebe am Freitagnachmittag in einem Juweliergeschäft in der Hussenstraße abgesehen. Ein 67-jähriger Mann und seine 49 Jahre alte Begleiterin betraten gegen 15:20 Uhr das Atelier und gaben zunächst vor, einen Ring kaufen zu wollen. Während der Geschäftsinhaber der Frau mehrere Ringe aus der Auslage präsentierte, nutzte der 67-Jährige einen unbeobachteten Moment, nahm eine hochwertige Armbanduhr aus dem Schaufenster und steckte diese in seine Jackentasche. Anschließend drängte der Mann seine Begleiterin, das Geschäft zu verlassen. Durch das Verhalten misstrauisch geworden, hinderte der Juwelier das Pärchen mit Unterstützung eines weiteren Mitarbeiters am Verlassen des Geschäfts. Daraufhin händigte der Trickdieb die Uhr samt mehreren Geldscheinen aus um sich "frei zu kaufen". Kurz darauf nahm die bereits verständigte Polizei die beiden Trickbetrüger vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wurden beide einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Mann und die Frau erließ.

