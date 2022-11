PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Feuer in der Westerwaldstraße +++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der A3 bei Limburg +++ Person bei Verkehrsunfallflucht verletzt +++

Limburg (ots)

1. Feuer in der Westerwaldstraße,

Limburg, Westerwaldstraße,

02.11.2022, 19:30 Uhr,

(mas) Am Mittwochabend brannten in der Westerwaldstraße in Limburg ein Altkleidercontainer, eine Altpapiermülltonne und eine mobile Toilette. Aufmerksame Zeugen konnten den Feuerschein im Bereich des in der Westerwaldstraße verorteten Einkaufskomplex wahrnehmen und Polizei- wie auch Feuerwehrkräfte verständigen. Vor Ort konnte ein 54-Jähriger in Gewahrsam genommen werden, welcher bereits am Vortag mit gleichgelagerten Taten in Erscheinung trat. Er wurde einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 bei der Kriminalpolizei in Limburg zu melden.

2. Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der A3 bei Limburg

A3, AS Bad Camberg - AS Limburg, Fahrtrichtung Köln, km 116 03.11.2022, 08:45 Uhr,

(mas) Am Donnerstagmorgen kam es auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg zu einem Verkehrsunfall, als der Fahrer eines Kastenwagens ein Stauende übersah und mit einem LKW kollidierte. Bereits in den frühen Stunden des Donnerstagmorgens gegen 04:50 Uhr, geriet ein LKW auf der A3 kurz vor Limburg in Brand. Ursächlich hierfür war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt. Aufgrund der Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden, so dass sich der Verkehr in diesem Bereich auf circa 4 km Länge staute. Gegen 08:45 Uhr befuhr ein 67-jähriger Offenbacher die A3 in Richtung Köln. Zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg übersah der Fahrer eines VW Transporter augenscheinlich das Stauende und kollidierte mit einem in Schrittgeschwindigkeit vorrausfahrenden LKW. In der Folge des Zusammenstoßes überschlug sich das Fahrzeug des Offenbachers und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Er musste zunächst von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit und anschließend mit schwersten Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 60.000 EUR. Der Verkehr staute sich in der Folge auf bis zu 22 km Länge und sorgte für erhebliche Behinderungen im Verlauf des Donnerstages. In diesem Zusammenhang wurden weitere drei Unfälle bekannt, bei denen es sich allerdings um kleinere Sachschadenunfälle handelte. Die Polizei lobte im Anschluss die Bildung der Rettungsgasse, die besonders gut in der dortigen Baustelle funktionierte und dafür sorgte, dass die Rettungskräfte schnell an der Unfallstelle eintrafen.

3. Person bei Verkehrsunfallflucht verletzt,

Weilburg, Limburger Straße,

02.11.2022, 12:30 Uhr,

(mas) Am Mittwochmittag ereignete sich in der Limburger Straße in Weilburg eine Verkehrsunfallflucht bei der eine Person verletzt wurde. Der 17-jährige Geschädigte befuhr mit seinem Motorrad der Marke Honda die Limburger Straße in Richtung B49. An der Einmündung Adolfstraße bog der Fahrer eines schwarzen PKW auf die Limburger Straße ein, ohne die Vorfahrt des Motorrades zu beachten. Der 17-Jährige musste ein Ausweichmanöver einleiten und stürzte. Der Unfallverursacher flüchtete ohne seine entsprechenden Pflichten wahrzunehmen. Der Motorradfahrer verletzte sich durch den Sturz leicht und es entstand ihm ein Sachschaden von geschätzt 550 EUR. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06471/9386-0 bei der Polizeistation in Weilburg zu melden.

4. Verkehrsunfallflucht in Beselich,

Beselich, Am Erdbeerenberg,

02.11.2022, 10:45 Uhr - 11:15 Uhr,

(mas) Am Mittwochmorgen wurde vor einer Arztpraxis in der Straße "Am Erdbeerenberg" in Beselich ein Fahrzeug bei einem Ausparkvorgang beschädigt - Der Verursacher flüchtete. Die geschädigte 36-Jährige parkte ihren weißen Mitsubishi zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr in einer Parktasche am Fahrbahnrand. Im Zeitraum ihrer Abwesenheit, beschädigte augenscheinlich ein hinter der Geschädigten parkendes Fahrzeug beim Ausparken den Mitsubishi im Bereich der hinteren Stoßstange. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzt 4.000 EUR. Der Unfallverursacher flüchtete ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer 06471/9386-0 in Verbindung zu setzen.

