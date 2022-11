PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Geschlagen und Handy weggenommen +++ Sachbeschädigung durch Feuer an Limburger Einkaufskomplex

Limburg (ots)

1. Geschlagen und Handy weggenommen,

Limburg, Werner-Senger-Straße,

31.10.2022, 20:15 Uhr,

(mas) Am Montagabend wurde eine 17-Jährige in der Fußgängerzone in Limburg geschlagen und anschließend bestohlen. Die Geschädigte konnte gegen 20:15 Uhr in der Werner-Senger-Straße drei männliche Personen beobachten, wie diese Mülltonnen umwarfen. Als die Geschädigte begann die jungen Männer zu filmen, wurde dies von einem der Beteiligten bemerkt, welcher daraufhin an die Geschädigte herantrat. Der Täter schlug der 17-jährigen zunächst das Handy aus der Hand bevor er sie ohrfeigte. Im Anschluss flüchtete er mit dem Mobiltelefon der Geschädigten in unbekannte Richtung. Der Täter ist männlich, circa 185 cm groß und von kräftiger/korpulenter Statur. Er hatte dunkle Haut, schwarze Haare, war mit einem grauen Kapuzenpullover und ebenfalls grauer Jogginghose bekleidet. Auffällig waren seine orangenen Turnschuhe. Er führte weiterhin einen schwarzen Rucksack mit sich. Ein Begleiter des Täters war ebenfalls männlich, circa 170 cm groß und von schlanker Statur. Er hatte eine dunkle Hautfarbe, schwarze Haare, trug graue Bekleidung und eine schwarze Umhängetasche. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

2. Sachbeschädigung durch Feuer an Limburger Einkaufskomplex,

Limburg, Westerwaldstraße,

01.11.2022, 02:05 Uhr,

(mas) In der Nacht zu Dienstag wurden an einem Einkaufskomplex in der Limburger Westerwaldstraße mehrere Gegenstände durch Feuer beschädigt. Aufmerksame Zeugen konnten gegen 02:00 Uhr Feuerschein im Bereich mehrere Ladengeschäfte in der Westerwaldstraße feststellen. Die alarmierten Streifen der Polizeistation Limburg konnten vor Ort mehrere Gegenstände wie z.B. einen Sonnenschirm und einen Mülleimer feststellen, welche augenscheinlich mutwillig durch das Entzünden von Feuer beschädigt wurden. In diesem Zusammenhang wurden eine 52- jährige Frau und ein 54-jähriger Mann vorläufig festgenommen, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Tat in Verbindung stehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen. Die polizeilichen Ermittlungen zum Tathergang dauern an. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der der Rufnummer 06431/9140-0 bei Kriminalpolizei in Limburg zu melden.

