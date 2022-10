PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pkw beschädigt und Fahrer geschlagen, Unfallflucht im Altstadtparkhaus und in Wilsenroth, Schwerer Diebstahl aus Pkw im Tal Josaphat, Unfallflucht B 8 Höhe Obi Markt

Limburg (ots)

Pkw beschädigt, Fahrer geschlagen

Zeit: Samstag, 29.10.2022, 19.32 Uhr

Ort: Bad Camberg, Haydnstraße 21

Ein 31 -jähriger aus Brechen befuhr mit seinem grauen VW Golf die Haydnstraße als plötzlich ein bisher unbekannter Mann vom Bürgersteig auf die Straße ging und den Außenspiegel des Golfs durch zwei Schläge beschädigte. Als der Pkw - Fahrer den Mann dann zur Rede stellen wollte, schlug und trat der Beschuldigte ihn. Dabei zog sich der Mann diverse Verletzungen zu. Zudem drohte der Aggressor an, dem Pkw - Fahrer die Knochen zu brechen. Nach der Tat flüchtete der Täter zunächst zu Fuß und anschließend mit einem schwarzen VW Golf.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 180 - 185 cm groß - - sportliche Figur - - Glatze - - trug eine Jeans Jacke und eine Jeans Hose

Mögliche Zeuge werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht im Altstadtparkhaus

Zeit: Freitag, 28.10.2022, 23.30 Uhr - Samstag, 29.10.2022, 16.45 Uhr Ort: Limburg, Sackgasse 18

Ein 59 jähriger Eigentümer eines weißen Audi A 6 Avant hatte seinen Pkw in einer sogen. Parktasche in der dritten Parkebene des Parkhauses abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass Lackschäden an der hinteren Stoßstange auf der Fahrerseite vorhanden waren. Der Schaden wird auf ca. 900.- EUR geschätzt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Mögliche Zeuge werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Schwerer Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Zeit: Freitag, 28.10.2022, 12.00 - 18.00 Uhr Ort: Limburg, Parkplatz "Tal Josaphat"

Ein 61 - jähriger Besitzer eines weißen Renault Twingo wurde Opfer eines schweren Diebstahls aus seinem Pkw. Der Mann hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz Tal Josaphat geparkt und verschlossen. Als er dann nach dem Stadtbesuch zu seinem Pkw zurückkam, stellte er fest, dass die blaue Tasche, die er auf dem Boden vor dem Beifahrersitz abgelegt hatte, weg war. Wir der unbekannte Täter in das Fahrzeug gekommen ist konnte bisher nicht geklärt werden. In der Tasche machte der Täter aber schlechte Beute. Es befanden sich nur diverse Schlüssel und ein uraltes Handy (kein Smartphone) in der Tasche. Der Schaden wird auf insgesamt 15.- EUR geschätzt.

Unfallflucht in Wilsenroth

Zeit: Freitag, 28.10.2022, 19.00 Uhr - Samstag, 29.10.2022, 12.00 Uhr Ort: Dornburg - Wilsenroth, Bahnhofstraße 46

Der 34 - jährige Besitzer eines schwarzen Opel Astra aus Elbtal hatte sein Fahrzeug in der Bahnhofstraße in Wilsenroth am Fahrbahnrand geparkt. Offenbar hat ein vorbeifahrendes Fahrzeug die Fahrertür gestreift und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Pkw des Astra entstand eine Delle in der Fahrertür. Der Schaden wird auf etwa 2000.- EUR geschätzt. Mögliche Zeuge werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht in Limburg, Höhe Obi - Markt

Zeit: Samstag, 29.10.2022, 22.00 Uhr

Ort: Limburg, B 8, Höhe Obi Markt

Ein 34 - jähriger Fahrer eines silberfarbenen Audi A 3 befuhr die B 8 aus Richtung Brechen in Richtung Limburg. Er benutzte die rechte Fahrspur. Ein Fahrzeugführer eines Mercedes Sprinters hatte die linke Fahrspur in gleicher Fahrtrichtung benutzt und wechselte auf die rechte Spur. Dabei übersah er offensichtlich den Audi und kollidierte seitlich mit dem Fahrzeug. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern entfernte er sich dann unerlaubt. An dem Audi entstand ein Schaden von ca. 5000.- EUR. Die Ermittlungen zum Fahrer des Mercedes Sprinters dauern an.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell