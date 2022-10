PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Frau nach Hundeattacke verletzt+++Mann bei Einsatz in Essershausen festgenommen+++Volltrunkene verursacht Verkehrsunfall+++Ermittlungserfolg zu Graffiti-Sprayer+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Frau nach Hundeattacke verletzt,

Hadamar, Hohlstraße, Donnerstag, 27.10.2022, 21:15 Uhr (wie) Am Donnerstag kam es in Hadamar zu einem Angriff eines freilaufenden Hundes und einer Auseinandersetzung mit dem Hundehalter, bei dem eine Frau verletzt wurde. Eine 58-Jährige war mit ihrer Tochter und zwei angeleinten Hunden in Hadamar spazieren. In der Hohlstraße wurden die Hunde plötzlich von dem freilaufenden Hund eines 82-Jährigen angefallen. Die 58-Jährige ging dazwischen und hob den angreifenden Hund hoch. Hierbei soll sie von dem 82-Jährigen am Arm gezerrt worden sein. Der Hund biss der Frau in die Hand und durch das Zerren des Mannes fiel die 58-Jährige zu Boden und verletzte sich. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

2. Mann bei Einsatz in Essershausen festgenommen, Weilmünster-Essershausen, Brückenstraße, Donnerstag, 27.10.2022, 16:50 Uhr (wie) Bei einem Einsatz in Essershausen nahm die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann fest. Eine Streife der Polizei Weilburg war zu Ermittlungen in der Brückenstraße im Einsatz. Dort trafen sie einen 37-Jährigen an, der zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Beamten vollstreckten den Haftbefehl und nahmen den Mann fest. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

3. Volltrunkene verursacht Verkehrsunfall, Limburg-Offheim, Schöne Aussicht, Donnerstag, 27.10.2022, 18:00 Uhr

(wie) Eine stark betrunkene Frau verursachte in Offheim einen Verkehrsunfall und wurde festgenommen. Die 58-Jährige war mit einem Audi in der Straße "Schöne Aussicht" unterwegs. Dort kam es zu einer Kollision mit dem Audi TT eines 59-Jährigen. Beim Versuch den Unfall zu regeln fiel den Beteiligten und Zeugen die deutliche Alkoholisierung der Frau auf. Eine Streife der Polizei stellte beim Atemalkoholtest einen Wert von über 3,4 Promille fest. Daher wurde die Frau festgenommen, ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Der Führerschein der 58-Jährigen wurde sichergestellt, anschließend konnte sie die Dienststelle wieder verlassen.

4. Ermittlungserfolg zu Graffiti-Sprayer, Limburg, Mittwoch, 26.10.2022

(wie) Nach der Festnahme eines Graffiti-Sprayers im Sommer in Limburg konnte die Polizei diesem nun etliche Taten nachweisen. Eine Streife der Polizei Limburg hatte den 44-Jährigen am 06.07.2022 auf frischer Tat festgenommen. Bei den anschließenden Ermittlungen der Kriminalpolizei erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann bereits mehrfach gesprayt hatte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 26.10.2022 konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden, die Rückschlüsse auf die bisherigen Taten des 44-Jährigen zulassen. Die Kriminalpolizei sucht weiterhin den Komplizen des Sprayers, der bei der Festnahme am 06.07.2022 entkommen konnte. Zudem bittet die Polizei die Bevölkerung, bisher unbekannte Graffitis zu melden, insbesondere, wenn diese die folgenden Schriftzüge aufzeigen: News, Big, Nok Nok, Kiez und MVS

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche wird es ausschließlich unangekündigte Messstellen geben.

