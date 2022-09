POL-STH: Mitten in der Nacht: "Riesiger Krebs" überquert die Straße und wird überfahren

Rinteln (ots) - (ne) Die Polizei Rinteln ermittelte eine 52-jährige Kalletalerin, welche am Freitag, 09.09.2022 um 02:03 Uhr, in Rinteln an einer Tankstelle in der Stükenstraße ihren Restmüll u.a. in Form von Windeln neben einer Zapfsäule unerlaubt entsorgte. Die Kalletalerin erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle Hasphurtweg 3 31737 Rinteln Telefon: ...

