Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim, nach mehreren Bränden, Verdacht auf Brandstiftung

Mainz-Gonsenheim (ots)

In der Nacht des 11.02.2023 kam es zwischen 00:45 und 01.00 Uhr zu mehreren Bränden im Bereich Mainz-Gonsenheim. In der Hermann-Ehlers-Straße griff das Feuer eines in Brand stehenden Rollers vermutlich auf einen daneben geparkten BMW über, dessen Heckbereich ebenfalls in Brand geriet. Durch die starke Hitzeentwicklung erlitt die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in unmittelbarer Nähe zum Brandort einen Spannungsriss. Im Umkreis von 500 Metern konnten durch die Mainzer Polizei und Feuerwehr weitere, in Brand gesteckte Mülltonnen feststellen. Insgesamt wurden in der Nacht ein Roller, ein PKW, fünf Mülltonnen sowie zwei Hauswände durch Brände beschädigt. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer in der Nacht des 11.02.2023 im Bereich der Hermann-Ehlers-Straße und Mainz-Gonsenheim auffällige Beobachtungen oder Wahrnehmungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

