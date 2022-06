Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Diebe stehlen Kupferrohre - Polizei sucht Zeugen (08./09.06.2022)

Allensbach (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 7.15 Uhr, auf der Kaltbrunner Straße Kupferrohre von einem Gelände einer Blechnerei gestohlen. Die Unbekannten klauten aus einem umzäunten und verschlossenen Außengelände Kupferrohre mit einem Gesamtgewicht von rund 150 Kilo. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Rohre ist davon auszugehen, dass die Diebe zum Abtransport ein größeres Fahrzeug, einen Sprinter oder e in Fahrzeug mit Ladepritsche benutzt haben müssen. Personen, die in der Nacht Verdächtiges in der Kaltbrunner Straße in Richtung Industriegebiet festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf die Kupferdiebe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97149, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell