Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Ettringen (ots)

Ettringen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Keutelstraße in Ettringen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kam kurz vor der Einmündung zur Mayener Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Er entfernte sich anschließend ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden: 02651/8010

