Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell, Lkrs. RW) Autofahrerin verliert Rad - Polizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff

Schenkenzell (ots)

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen in Schenkenzell ein Vorderrad verloren, als sie innerorts unterwegs war. Hierbei entstand an ihrem VW Tiguan ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wie die Polizei bei ihren Ermittlungen feststellte, dürften die Radschrauben in der Nacht zuvor von einem Unbekannten absichtlich gelockert worden sein. Bereits vier Wochen zuvor wurde an ihrem Auto von einem unbekannten Täter ein Reifen aufgeschlitzt und an einem daneben abgestellten Anhänger Kabel abgezwickt. Die Polizei Schramberg, die einen Tatzusammenhang sieht, ermittelt nun wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Hinweise nimmt sie unter 07422 27010 entgegen.

