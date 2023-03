Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Glasscheiben beschädigt - Werkzeuge entwendet - Brand - Mann niedergeschlagen und Rucksack entwendet

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Oppenweiler: Vandalismus

Am Gebäude eines Supermarktes in der Hauptstraße wurde am Wochenende die Scheibe eines Fensters demoliert. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe mehreren hundert Euro. Die Polizei Sulzbach an der Murr hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen, das zwischen Samstagabend und Montagmorgen verübt wurde, und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07193/352 entgegen.

Kernen im Remstal: Buswartehäuschen beschädigt

In der Schafstraße wurde zwischen Sonntag und Montag die Glasscheibe eines Buswartehäuschens zerstört. Es ist davon auszugehen, dass gegen die Glasscheibe mutwillig ein Stein geworfen wurde. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei in Kernen im Remstal unter Tel. 07151/41798 in Verbindung zu setzen.

Winterbach: Autos und Container aufgebrochen

Auf einem Parkplatz in der Ostlandstraße wurden am Wochenende drei Firmenfahrzeuge sowie ein Baucontainer aufgebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten daraus Werkzeug im Wert von ca. 25.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Alfdorf-Hintersteinenberg: Brand eines Holzunterstands

Die örtliche Feuerwehr wurde am Montag kurz vor 12 Uhr auf den Plan gerufen, nachdem ein Holzunterstand in der Oberen Straße Feuer gefangen hatte. Das Feuer, das von Nachbarn entdeckt worden war, drohte auf das angrenzende Wohngebäude überzugreifen, konnte aber durch die rasche Intervention der alarmierten Feuerwehr verhindert werden. An dem Unterstand und an einer Gebäudefassade entstand letztlich Sachschaden, der auf 80.000 Euro geschätzt wurde. Die beiden im Wohnhaus anwesenden Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen, das möglicherweise durch abgelagerte heiße Asche entstanden sein könnte, dauern an. Die örtliche Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug im Einsatz.

Backnang: 26-Jähriger niedergeschlagen und Rucksack entwendet

Ein 26-Jähriger verließ am Samstag gegen 3.20 Uhr in der Annonay-Straße eine Gaststätte und wurde unweit davon auf der Straße von fünf jungen Männern angegangen. Diese wären sehr aggressiv gewesen, wobei ein Angreifer das Opfer zu Boden gebracht und am Hals gewürgt habe. Zudem habe dieser Angreifer auch den Rucksack, indem sich eine Geldbörse und weitere Gegenstände befanden, entwendet. Laut Einschätzung des 26-Jährigen waren die Angreifer zwischen 20 und 22 Jahre alt. Der Rädelsführer war korpulent und hatte einen dunklen Teint, dunkle Haare und einen Bart. Er sei mit einer weißen Jacke bekleidet gewesen, deren Kapuze mit Fell besetzt war. Ein weiterer Tatgenosse habe ebenfalls eine weiße Jacke getragen. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die geflüchteten Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07361/5800 zu melden.

Fellbach: Beim Fahrstreifenwechsel Unfall verursacht

Ein 37 Jahre alter Seat-Fahrer übersah am Sonntagabend gegen 19:15 Uhr beim Fahrstreifenwechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen auf der B14 einen neben ihm fahrenden Mitsubishi einer 30-jährigen und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Autos. Die 18-jährige Mitfahrerin im Mitsubishi zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, an den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Waiblingen: Fehler beim Rückwärtsfahren

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr in der Fröbelstraße. Eine 49 Jahre alte Skoda-Fahrerin übersah beim Rückwärtsfahren den Skoda einer 64-jährigen Autofahrerin und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

