Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz, Nägel auf der Straße ausgebracht, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz

Am Montagnachmittag gegen 16:40 Uhr kam es im Hübschen Weg zu einem Feuerwehreinsatz. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein in einer dortigen Garage gelagerter Karton in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 22 Kräften im Einsatz war, gelöscht werden. Am Gebäude entstand kein Sachschaden.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ein 88-jähriger Peugeot-Fahrer war am Montagmittag gegen 12:30 Uhr auf der Stuttgarter Straße unterwegs und stand dort an einer Ampel auf der Abbiegespur in Richtung Gaildorf. Hierbei soll er bei Grün rückwärts gerollt sein und auf einen hinter ihm stehenden 54-jährigen Skoda-Fahrer gerollt sein. Es kam zum Unfall, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro entstanden ist. Da der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt ist, bittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall darum, dass sich Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer 0791 4000 melden.

Crailsheim: Nägel auf Straße ausgebracht

Am Sonntag zwischen 06 Uhr und 12 Uhr legte eine Person auf der Degenbachstraße in Jagstheim Nägel aus und gefährdete so den dortigen Straßenverkehr. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell