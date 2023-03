Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Reifen zerstochen - Feuerwehreinsatz - Holzdiebstahl - Schockanruf - Gartenhütte abgebrannt u.a.

Remshalden-Grunbach: Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 79 Jahre alter Mercedes-Fahrer missachtete am Montagmorgen gegen 8:45 Uhr an der Kreuzung Lehenstraße / Gartenstraße die Vorfahrt einer 59-jährigen Peugeot-Fahrerin. Diese konnte einen Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw nicht mehr verhindern. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 22:30 Uhr an der Einmündung Fronackerstraße / Untere Lindenstraße. Ein 26-jähriger Fiat-Fahrer wollte von der Unteren Lindenstraße in die Fronackerstraße einfahren und übersah hierbei einen von rechts kommenden 20-jährigen Mazda-Fahrer. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, verletzt wurde niemand.

Schwaikheim: Reifen zerstochen

Zwischen Sonntag, 16:30 Uhr und Montag, 9:10 Uhr wurden zwei Reifen eines Opel, der in der Lessingstraße geparkt war, zerstochen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach - Weiler zum Stein: Feuerwehreinsatz

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in einer Wohnung in der Steinstraße zu einem Kabelbrand. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass lediglich minimaler Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Ein 75 Jahre alter Ford-Fahrer missachtete an der Kreuzung Werderstraße / Burgstraße die Vorfahrt einer 72 Jahre alten Toyota-Fahrerin und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8000 Euro, verletzt wurde niemand.

Kaisersbach: Holz entwendet - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 22.02.2023 und dem 03.03.2023 wurden im Waldgebiet zwischen Rotenmad und Höfenäckerle insgesamt ca. 17 Kubikmeter Fichtenholz im Gesamtwert von über 2000 Euro entwendet. Hierbei handelt es sich um fünf Meter lange Stämme, die bereits zum Abtransport am Wegesrand bereitlagen. Es ist davon auszugehen, dass die Stämme mit einem Kran auf einen Lkw aufgeladen wurden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Plüderhausen: Unfallflucht

Am Montagmittag gegen 12 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren in der Straße Heusee den Außenspiegel eines geparkten Mercedes und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winterbach: Laptop aus Auto entwendet

Im kurzen Zeitraum zwischen 16:35 Uhr und 16:45 Uhr wurde am Montag aus einem Renault, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ritterstraße abgestellt war, ein Rucksack, in dem sich ein Laptop befand, entwendet. Vermutlich öffnete der Dieb über die wenige Zentimeter geöffnete Seitenscheibe des Pkw eine Türe und gelange so ins Auto. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Schorndorf: Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Telefonbetrug

Schockanrufe, Enkeltricks, falsche Polizeibeamte oder WhatsApp-Betrug: Betrügerische Anrufstraftaten reißen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen nicht ab. Die Polizei warnt daher erneut vor den Dauerphänomenen! Eine Seniorin aus Schorndorf wäre am Montag beinahe Opfer der dreisten Betrüger geworden. Die Dame erhielt am frühen Nachmittag einen Anruf ihrer angeblichen Tochter, die einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun, zur Abwendung der Untersuchungshaft, eine Kaution aufbringen müsse. Die hilfsbereite Frau begab sich anschließend zu ihrer Bank und versuchte, einen niederen fünfstelligen Betrag abzuheben. Glücklicherweise reagierte die Bankmitarbeiterin geistesgegenwärtig und fragte bei der 74 Jahre alten Frau nach, was sie mit dem Geld vorhabe, sodass der versuchte Betrug letztlich auffiel und kein Geld übergeben wurde.

Kernen im Remstal: Feuerlöscher versprüht

Unbekannte Personen begaben sich in der Nacht zum Montag in eine Tiefgarage in der Waiblinger Straße. Dort nahmen sie einen Feuerlöscher von der Wand ab und versprühten das Löschpulver. Hierbei wurden auch mehrere parkende Autos besprüht, wobei noch unklar ist, ob diese hierbei Schaden nahmen. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 entgegen.

Kernen im Remstal: Gartenhütte abgebrannt

Eine Gartenhütte im Gewann Reutäcker im Bereich der Kelterstraße brannte am Montag komplett nieder. Die Feuerwehr wurde gegen 8 Uhr morgens alarmiert, konnte jedoch bei ihrem Eintreffen die Hütte nicht mehr retten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zur noch unbekannten Brandursache hat die Polizei in Kernen die Ermittlungen aufgenommen, zumal ein Brandstiftungsdelikt derzeit auch nicht ausgeschlossen werden kann. Am Sonntagnachmittag hätten sich mehrere Personen auf dem Gartengrundstück aufgehalten und gefeiert. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 entgegen.

